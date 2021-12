Inscrição para o IX CachoeiraDoc pode ser feita até segunda

As inscrições para o IX CachoeiraDoc, que acontece entre 26 e 31 de maio, no município de Cachoeira, encerram nesta segunda-feira (2). Os interessados em participar podem se inscrever pelo site oficial do evento, onde também se encontra o regulamento. O processo é gratuito para filmes nacionais e/ou realizados em coprodução com outros países, finalizados a partir do ano de 2018.

Os títulos escolhidos para integrar a programação dofestival serão oficialmente divulgados em abril de 2020 e vão integrar a programação da Mostra Brasileira de Documentários, que contará com produções de curta, média e longa metragem e será formada por programas a serem criados pela comissão de seleção e curadoria do festival, a partir das especificidades temáticas, estéticas e políticas das obras inscritas. Não haverá, portanto, competição entre os filmes, como ressaltam os organizadores.

Criado em 2010, o CachoeiraDoc tem se consolidado como um dos principais festivais do gênero no país. Nas edições anteriores, cerca de 17 mil pessoas assistiram a mais de 320 documentários, muitos deles inéditos na Bahia e Brasil. O evento é realizado pela Cura e Cultura e do Grupo de Estudos e Práticas do Documentário, do Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), juntamente com a Ritos Produções, tendo apoio da Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBa).

