Inclusão de estudantes com deficiência marca política pública de Lauro de Freitas

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de dezembro) foi celebrado pela Secretaria de Educação de Lauro de Freitas com resultados positivos, segundo a secretária Vânia Galvão. Na rede municipal de ensino estão matriculados 756 estudantes com diferentes tipos de deficiências, como motoras, autismo, Síndrome de Down e múltiplas deficiências, entre outras.

Nas unidades escolares, explicou a gestora, os alunos com deficiência desenvolvem as mesmas atividades que os outros estudantes, frequentando as turmas regulares. Os professores que ministram aulas nessas turmas têm o apoio dos cuidadores. Desse modo, completou Vânia Galvão, o município garante o acesso igualitário à educação, conforme determinam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (nº 9.394/96) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146).

A rede municipal de ensino de Lauro de Freitas conta com 11 salas de recursos multifuncionais, que têm funções de complementar e suplementar os processos pedagógicos desenvolvidos com os educandos com deficiência. “Essas ações representam a evolução e o desenvolvimento da cultura e das políticas educacionais do município, promovendo novas práticas de ensino e formas de interação na escola, nas quais a garantia do direito a todos à educação e respeito às diferenças são elementos fundamentais”, afirmou a secretária municipal de Educação.

adblock ativo