III Expovillas será realizado neste sábado

Cerca de 100 expositores participam da terceira edição da Expovillas, que acontece neste sábado (7), das 12h às 22h, no Colégio Impacto, em Lauro de Freitas. O evento, realizado pela Divas de Villa, movimento que reúne empresárias da região conduzido pela promoter e fotógrafa Josefa Coimbra, reúne marcas voltadas para gastronomia, moda, beleza, saúde, artesanato, estética, turismo, fitness, pet, automotivos e buffet.

Em paralelo, acontecerá uma programação variada, com desfiles de moda, atrações musicais, apresentações de dança e oficinas voltadas para as crianças. “Nosso evento foi pensado para toda a família, para que o público venha se divertir, passar um tempo com a gente. Vamos ter até a chegada do Papai Noel. Estamos muito felizes com a realização do Expovillas, que chega à sua terceira edição com cerca de 100 expositores dos mais diversos seguimentos”, destaca Josefa Coimbra.

A entrada para o III Expovillas é um quilo de alimento não perecível, que será doado a instituições de caridade apoiadas pelas Divas de Villas, de acordo com os organizadores.

