II Exposição de Cachaças do Nordeste consolida Rota dos Engenhos

Até domingo (19), o público poderá conferir 12 das principais marcas de cachaça baianas na II Exposição de Cachaças do Nordeste, que acontece dentro da Exporural, no Parque de Exposições, em Salvador. O secretário estadual do Turismo, José Alves, destacou que o evento visa incrementar e consolidar a Rota dos Engenhos, tornando-a atraente para que os turistas conheçam os alambiques e todo o processo de transformação da cana-de-açúcar em cachaça. “Atuamos neste segmento, em conjunto com produtores e representantes de municípios, a fim de diversificar os nossos produtos turísticos e ampliar o tempo de permanência dos visitantes no Estado”, pontuou.

A cachaça e seus subprodutos integram a Produção Associada ao Turismo – um dos eixos de investimentos da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia – com o objetivo de promover a geração de emprego e renda entre comunidades produtoras. É o que o público da Exporural pode conferir no estande da cachaça Limoeiro, por meio do Projeto de Fibras, promovido pela Associação de Produtores e Artesãos (APROARTE), de Ubaíra, que apresentou seu trabalho de revestimento com material de fibras e de garrafas de cachaça que hoje são exportadas para a Europa.“É uma ação de empreendedorismo que reúne mulheres negras e desempregadas em torno do artesanato de fibras e, no caso específico da cachaça, agrega valor ao produto que é comercializado lá fora”, explicou a presidente da APROARTE, Ana Lisboa.

Produtor da cachaça Limoeiro, da região de Feira da Mata, no Oeste baiano, Raimundo Primo afirmou que a exportação de cachaça baiana é uma forma de divulgar a Bahia em outros países e, em consequência, atrair visitantes para as suas zonas turísticas. “A nossa marca Jaualle está sendo exportada há um ano para a Bélgica. Hoje, na Europa, a aceitação da cachaça de alambique é maior que a da industrializada”, revela. Marcas como a Amada, Matriarca e Poço da Pedra também já negociam a entrada no mercado europeu, de acordo com um dos coordenadores da Exposição de Cachaças do Nordeste, segundo Paulo Guedes. “Neste contexto, a Rota dos Engenhos será um potencial atrativo para a vinda de turistas interessados em conhecer o processo de fabricação da cachaça artesanal”, considera.

Gastronomia & Rota da Cachaça

Outra ação voltada à consolidação da Rota dos Engenhos será o evento Gastronomia & Rota da Cachaça, que vai acontecer de 7 a 9 de setembro, em Prado, no Sul da Bahia, que será interligado ao Festival das Baleias, de 6 a 9 de setembro, no município. “Para o turista que visitar Prado nessa ocasião será uma oportunidade de, ao mesmo tempo, contemplar a natureza, observar as baleias jubartes e participar de um evento gastronômico no qual poderá apreciar a cachaça e, assim, contribuir para fortalecer a produção e gerar renda na região”, enfatizou o secretário José Alves.

