IFBA de Santo Amaro abre processo seletivo para curso de licenciatura em Computação

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para o curso superior de licenciatura em Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) – Campus Santo Amaro. As inscrições podem ser feitas entre 20 de novembro e 05 de dezembro de 2017.

O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 32 vagas para ingresso no semestre 2017.2. As aulas iniciarão em 15 de fevereiro de 2018 e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h, e aos sábados, das 07h10 às 12h30.

Mais informações estão disponíveis no edital 02/2017 . Para realizar a inscrição, clique aqui .

