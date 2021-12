IFBA abre processo seletivo para Licenciatura em Computação em Santo Amaro

Foram abertas, através de processo seletivo simplificado, 24 vagas para o curso superior de Licenciatura em Computação no Instituto Federal da Bahia, Campus Santo Amaro. A seleção será feita através da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) dos anos de 2015, 2016 e 2017.

Os interessados devem realizar a inscrição através do formulário online até o dia 31 de maio. As aulas terão início no dia 30 de julho, no semestre 2018.1. Confira o edital aqui .

