Idosos de abrigos de Dias D´Ávila e Camaçari são beneficiados com programa

A Ford promoveu atendimento a 58 moradores da Associação de Amparo ao Idoso - Lar do Carmo, em Dias D’Ávila, e do Abrigo São Francisco de Assis, em Camaçari. As ações visaram a melhoria dos hábitos de vida dos idosos, que possuem alta recorrência de cárie e de doenças periodontais, além de alto índice de ausência parcial ou total de dentes. No total, foram feitos 296 procedimentos, entre os quais restauração, profilaxia e controle de placa.

Durante a ação, foram realizados um levantamento epidemiológico para a identificação das principais necessidades do público (como atividades educativas, medidas de prevenção e promoção da saúde bucal e atendimento clínico odontológico) e oficinas de sensibilização, autoestima e valorização da vida. O projeto contou, ainda, com ações de responsabilidade social, que incluíram atividades de acolhimento, com o uso de dinâmicas interativas que tinham como meta estimular os idosos a exteriorizar seus sentimentos e elevar a autoestima.

A Ford mantém, também, o Programa Odontomóvel nas escolas, atendendo crianças e jovens de 2 a 15 anos nos municípios de Camaçari e Candeias. Desde a implantação desse projeto, já foram realizados cerca de 41 mil procedimentos, beneficiando 15 mil alunos da rede pública.

