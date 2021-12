Idosa morre após ser atropelada por carro de luxo em Camaçari

Uma idosa morreu e outra ficou ferida, nesta quinta-feira, 15, após serem atropeladas por um carro de luxo, na Estrada do Coco, no bairro de Vila de Abrantes, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), o acidente teria acontecido no sentido do Litoral Norte da Bahia. As idosas, de 69 e 73 anos, teriam sido atingidas por um Mercedes Benz C 180 e o motorista ainda teria fugido do local sem prestar socorro.

Por conta da colisão, uma das mulheres não resistiu e morreu na hora. A outra chegou a ser socorrida em estado grave, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhada para o hospital. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde e nem a unidade de saúde que ela foi direcionada.

O acidente causou congestionamento na região e em diversos trechos da rodovia. A ocorrência foi registrada na 26ª Delegacia Territorial (DT), situada em Abrantes.

