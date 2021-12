IDEB de Mata de São João é o maior da Região Metropolitana de Salvador

O município de Mata de São João se destaca no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB ) ao atingir as notas 5.7 nos anos iniciais (de 1° ao 4° ano) e 4.6 nos anos finais (de 5° ao 9° ano), sendo a maior nota da Região Metropolitana de Salvador.

Um dos fatores preponderantes para a elevação dos índices, segundo a assessoria de comunicação do município, foi a implantação do turno integral, que já alcança 87% dos alunos. A Rede Municipal de Educação de Mata de São João atende, atualmente, a um total de 10.220 alunos regularmente matriculados entre creche, Educação Infantil, Educação Fundamental e EJA, distribuídos em três regiões territoriais (Sede, Zona Rural e Litoral). O tempo integral conta com aulas de reforço no contra-turno, almoço, lanches, oficinas de música, dança, leitura, artes marciais, esportes e muito mais.

O resultado, segundo o prefeito Marcelo Oliveira, demonstra que uma educação de qualidade se faz com boa gestão, capacidade administrativa, zelo e seriedade na aplicação dos recursos públicos mas, principalmente, com o empenho e compromisso dos profissionais da Educação. “As notas colocam o nosso município entre os 15 melhores da Bahia e alcançam a média do Brasil. Tenho grande orgulho do sistema de ensino público que montamos aqui em Mata de São João”, comemora Marcelo.

adblock ativo