Hospital Municipal de Simões Filho ganhará dez leitos de UTI

No Hospital Municipal de Simões Filho (HMSF) serão implantados dez leitos de terapia intensiva, ainda no primeiro semestre deste ano. Com a ação, poderão ser atendidos pacientes de maior complexidade na unidade de referência da cidade da Região Metropolitana de Salvador para a urgência, emergência e média complexidade.

O presidente da Fundação Fabamed, José Saturnino Rodrigues, que administra a unidade, ressalta durante a pandemia, os leitos de UTI serão referência para pacientes graves com o diagnóstico de Covid-19.

A implantação dos dez leitos de UTI ocorre em paralelo ao serviço de Bioimagem, o que possibilitará ampliar o atendimento a pacientes de maior gravidade, sem a necessidade de deslocamento para outros municípios.

A secretária de Saúde do município, Iridan Brasileiro, informou que os equipamentos biomédicos e os ultrassons estão em fase de aquisição. Já o tomógrafo e o mamógrafo se encontram na unidade para serem instalados e o raio-x já será entregue.

adblock ativo