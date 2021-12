Hospital Metropolitano inicia atendimento a pacientes com Covid-19

O Hospital Metropolitano (HM) iniciou neste sábado, 20, o atendimento a pacientes com Covid-19. Às 16h, a unidade começou a receber os pacientes regulados de outras unidades de saúde. Os primeiros pacientes transferidos são de Salvador, Camaçari, Dias D’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Mata de São João, Vera Cruz, Candeias, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé e Ribeira do Pombal.

Nesta fase inicial, o HM funcionará com 40 leitos, sendo 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 30 leitos clínicos da Unidade de assistência respiratória. Com a abertura dos leitos de forma gradual, serão 280 leitos distribuídos entre 100 de UTI e 180 de enfermaria, todos exclusivos para atender pacientes contaminados pelo novo coronavírus.

A unidade, embora seja um reforço para pacientes da Região Metropolitana de Salvador (RMS), poderá receber pacientes de toda a Bahia.

"De forma excepcional, dedicaremos 280 leitos a pacientes com Covid-19, mas após a pandemia será uma unidade de referência para casos de urgência e emergência, trauma (particularmente o trauma raquimedular), acidente vascular cerebral (AVC), neurologia e medicina nuclear”, afirmou o secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, por meio de nota de assessoria.

“Cabe esclarecer que este é um esforço para reduzir a pressão na rede assistencial, porém não é possível abrir novos leitos de modo infinito. As medidas mais eficientes e já conhecidas, que é o uso de máscara, distanciamento social e higiene frequente das mãos, precisam ser tomadas por todos”, ressaltou Vilas-Boas, através de nota divulgada.

Serão mais de 1.500 profissionais das diversas categorias, incluindo médicos, equipe multiprofissional, administrativa e de apoio que atuarão na unidade.

adblock ativo