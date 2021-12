Hospital Metropolitano abre novos leitos clínicos e de UTI para Covid-19

O Hospital Metropolitano (HM) abriu novos 30 leitos clínicos e outros dez de UTI para o tratamento da Covid-19, chegando a um total de 130 leitos em operação.

“O Hospital Metropolitano está estruturado de forma a se tornar o equipamento mais completo do Estado quando do seu funcionamento como hospital geral, passado o período de atendimento exclusivo a pacientes infectados com o novo Coronavírus", afirmou o diretor técnico do HM, Gabriel de Carvalho Cunha.

adblock ativo