Hospital Metropolitano abre mais 70 leitos para pacientes com Covid-19

Após ter aberto 30 leitos para atender pacientes com Covid-19, na segunda-feira, 29, o Hospital Metropolitano (HM) abriu nesta terça-feira, 30, mais 70 leitos exclusivos, sendo 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 60 clínicos. Com isso, a unidade já conta com 230 leitos dedicados ao tratamento de pacientes com o novo coronavírus.

Segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), são 50 leitos de UTI e 180 clínicos, que vêm sendo ocupados de forma gradual, recebendo os pacientes que são regulados de unidades de saúde de todo o estado da Bahia.

Desde o início do funcionamento, em 20 de março, foram atendidos 159 pacientes no Hospital, sendo 47 internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Também foram realizadas, até o momento, 46 altas hospitalares.

Conforme a Sesab, quando atingir a operação plena, a unidade de saúde oferecerá 280 leitos, sendo 100 de UTI e 180 clínicos da Unidade de Assistência Respiratória e de enfermaria.

