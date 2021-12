Hospital Jorge Novis encerra Novembro Azul com exames e consultas

O Hospital Municipal Jorge Novis (HMJN), em Lauro de Freitas, encerra a campanha do Novembro Azul, nesta segunda-feira, intensificando o atendimento aos homens a partir de 40 anos. Durante todo o dia serão realizadas consultas com médicos urologistas; encaminhamentos para exame de sangue PSA e toque; palestras; massoterapia; e corte de cabelo.

A coordenadora executiva da Secretária Municipal de Saúde, Elisa Daltro, relata que o HMJN realizou, de abril a setembro deste ano, 1.388 consultas com urologistas. “Exames preventivos para detectar o câncer de próstata, realizados ainda no início, aumentam as chances de cura. A partir dos 40 anos de idade, o homem pode realizar estes procedimentos se tiver casos na família. Aos 45 anos, exames anuais de sangue (PSA) e toque retal são obrigatórios”.

Voltados para a saúde masculina, o HMJN oferece o ano inteiro, exames de ultrassom da próstata, PSA total, cirurgias de vasectomia, postectomia (fimose), hidrocele e varicocele.

