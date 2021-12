Hospital da Mulher realiza em 15 dias 300 cirurgias de pacientes de todo o Estado

Iniciado no último 19 de janeiro, o 1º Mutirão de Cirurgias do Hospital da Mulher, localizado em Salvador, contabiliza 300 cirurgias realizadas. A previsão é que a ação siga até o final de abril, chegando a uma somas de 1.500 pacientes operadas de diversas regiões do Estado e zerando a fila da unidade formada, atualmente, por esse número de mulheres. A expectativa é do diretor técnico da instituição, Paulo Sérgio Andrade, que destaca como objetivo do mutirão a diminuição do tempo de espera para cirurgias ginecológicas e gerais.

Para isto, uma equipe formada por 50 profissionais médicos e técnicos ocupa, desde o início da ação, centros cirúrgicos do Hospital da Mulher todos os finais de semana. O gestor fala sobre o procedimento. “Hoje, mulheres de toda a Bahia procuram a unidade e algumas das especialidades acabaram criando uma fila de procedimentos cirúrgicos. O mutirão surgiu da preocupação em atender essas mulheres em um tempo hábil e merecido e vem sendo feito aos finais de semana, dando vencimento a essa fila”.

Em atividade há dois anos e somando mais de 343 mil atendimentos, o Hospital da Mulher realiza procedimentos cirúrgicos por intermédio do sistema Lista Única, no qual a paciente é cadastrada por uma unidade ou Secretaria de Saúde do município onde reside, após ser identificada a necessidade de acompanhamento e, posteriormente, comparece ao Hospital da Mulher na data agendada. A instituição oferece internamento hospitalar nas especialidades de clínica médica, oncologia clínica e cirúrgica e funciona como hospital dia; para internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI); e presta atendimento ambulatorial, procedimentos de diagnose e terapias e demais serviços de apoio assistencial. São 136 leitos, sendo dez de UTI. Qualquer dúvida pode ser esclarecida por meio do telefone 0800-071-4000. A ligação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta, das 8h às 18h.

adblock ativo