Hortas escolares reforçam desenvolvimento pedagógico

Mais de 400 mil estudantes da rede estadual estão envolvidos com o projeto “Hortas escolares - plantar, cuidar e cuidar-se”, por meio do qual eles são estimulados ao manejo do solo e ao plantio de mudas de hortaliças, frutas e flores, transformando a sua relação de estudantes com o espaço escolar. É o caso dos alunos do Colégio Estadual Alaor Coutinho, em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador.

Na unidade escolar, 12 estudantes do Ensino Médio participam do projeto, às terças-feiras. Eles plantam coentro, tomate, pimenta e alface, além de flores. Os alimentos colhidos são utilizados no preparo da merenda escolar. "Os alunos aprendem sobre a rotação de cultura e as técnicas de manejo e cultivo. Nós também fazemos um trabalho sobre os defensivos naturais, para não utilizar nenhuma parte química de contaminação do solo. Eles conseguem identificar quando há necessidade de adubação e também o período de colheita. É um trabalho muito enriquecedor", conta a professora responsável pelo projeto, Patrícia Figueiredo.

Em períodos específicos, como a colheita, o número de participantes aumenta. A diretora do Alaor Coutinho, Maria do Socorro Aquino, destaca que a iniciativa contribui para o aprendizado de conteúdos e para o exercício da cidadania. “Os estudantes passam a valorizar o trabalho que é feito com a terra. Eles compreendem a importância da alimentação mais saudável, de cuidar da escola e a entender a horta como um espaço que, além do aprendizado, revitaliza o convívio na escola".

Para a estudante Ingrid Santos, 19 anos, do 3º ano, o projeto favorece a integração com os colegas. "A gente não se falava. Só andávamos no corredor, mas não sabíamos quem era quem. E, nesse tempo todo de horta, a gente consegue se dar bem, falar, plantar e colher", conta Também aluno do 3º ano, Carlos Eduardo Santana, 18, considera a experiência um incentivo para aumentar a qualidade de vida dos estudantes. Graças ao projeto, ele já entende, por exemplo, a diferença entre o alimento com agrotóxicos e o orgânico. "Dá para perceber a diferença no sabor, no tamanho e na coloração", observa.

O coordenador estadual de Educação Ambiental e Saúde da Secretaria da Educação do Estado (SEC), Fábio Barbosa, ressalta que o “Horta nas Escolas” foi criado na perspectiva de atender ao Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, visando promover uma alimentação mais saudável, tendo como ponto de partida o fazer pedagógico. “As hortas são criadas e utilizadas pelos nossos estudantes e professores como laboratório vivo", explica o gestor, ressaltando que, este ano, a iniciativa recebe um investimento de R$ 300 mil do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação.

Estudantes do Colégio Estadual Alaor Coutinho, em Mata de São João, participam do projeto

