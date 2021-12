Homem morre e casal é preso durante ações da PM na RMS

Um homem morreu e duas pessoas foram presas por equipes das Rondas Especiais da Polícia Militar (Rondesp-PM), entre as madrugadas de domingo, 27, e desta segunda-feira, 28, nas cidades de Candeias e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a primeira ação ocorreu na rua Guanabara, no centro de Candeias. Segundo a pasta, um casal foi flagrado durante uma abordagem com um revólver calibre 38, cerca de 30 porções de cocaína, duas balanças, embalagens para armazenar drogas e R$ 564. A dupla e todo material foram apresentados na 20ª Delegacia Territorial.

Confronto

Em Lauro de Freitas, a ocorrência foi registrada na rua Benigno Ferreira, no bairro de Itinga. Conforme a SSP, após chegar no local, uma guarnição foi vítima de disparos de arma de fogo por um grupo armado. Durante o confronto, um dos suspeitos acabou atingido.

Segundo a PM, o homem foi encaminhado ao Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele foram encontrados um revólver calibre 38 e 20 porções de maconha. A ocorrência foi registrada Corregedoria da Polícia Militar.

