Homem é preso suspeito de abusar sexualmente das filhas

Um homem de 42 anos, suspeito de abusar das filhas durante três anos, obteve o mandado de prisão preventiva cumprido nesta quinta-feira, 10, por policiais da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Santo Antônio de Jesus, Região Metropolitana de Salvador (RMS)..

Segundo as investigações, ele cometeu os abusos quando as vítimas tinham 11 e 15 anos. O suspeito aproveitava o momento em que a mãe delas estava trabalhando para praticar o ato e as filhas sofriam ameaças.

As apurações do caso começaram em fevereiro deste ano, quando as vítimas denunciaram o crime à polícia. Com isso, o suspeito está à disposição da Justiça e deve ser encaminhado para o sistema prisional, onde vai responder por estupro de vulnerável.

