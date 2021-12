Homem é preso com carro roubado na BR-324

Um homem de 24 anos foi preso na tarde desta terça-feira, 29, com um carro roubado no KM 572 da BR-324, no município de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor, que é natural de Feira de Santana, a 116 km de Salvador, relatou que adquiriu o carro, modelo Toyota/Etios, mediante uma troca em uma motocicleta, em uma negociação no pátio externo de um posto combustível.

Ainda conforme o órgão, após realizar os procedimentos de abordagem, durante pesquisa aos sistemas de segurança da PRF, os policiais constataram registro de roubo para o Etios e confirmaram que o carro fora tomado de assalto momentos antes em Salvador.

O veículo apreendido e o preso na ocorrência foram apresentados na Delegacia de Polícia Judiciária, para os procedimentos cabíveis, pelo crime previsto no art. 180 (receptação) do Código Penal.

