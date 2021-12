Homem é preso após matar grávida em Barra de Pojuca

Um homem foi preso na manhã deste domingo, 27, pela Polícia Militar (PM-BA), por suspeita de ter matado uma mulher grávida em Barra de Pojuca, distrito da cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Informações preliminares apontavam que o homicídio teria ocorrido dentro da Pousada Pomar, localizada no distrito. No entanto, em contato com o Portal A TARDE, um representante o estabelecimento informou que o suspeito cometeu o crime na rua em frente à pousada e, após o ato, entou no local para se esconder.

Dentro da pousada, o homem teria feito hóspedes reféns, antes de ser preso pelos agentes militares. O Portal A TARDE tentou contato com o Centro Integrado de Comunicação (Cicom) da PM, mas, até as 11h50, ainda não havia nenhum registro a respeito da ocorrência.

Até o momento, ainda não há informações a respeito da motivação do crime.

