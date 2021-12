Homem é preso após descumprir medida protetiva em Simões Filho

Um homem que descumpriu medida protetiva expedida pela 1ª Vara Crime de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, foi preso em flagrante, nesta sexta-feira, 26, por investigadores da 22ª Delegacia Territorial (DT) . Ele foi capturado nas imediações da casa dos pais.

De acordo com a Polícia Civil, apesar da determinação judicial que o impedia de manter contato com a ex-companheira ou qualquer parente dela, ele insistentemente buscava se comunicar com a vítima, que vinha sofrendo impacto moral e psicológico.

O suspeito responde a inquérito instaurado no último dia 22, devido a uma tentativa de feminicídio contra a ex. Na ocasião, ele desferiu golpes de faca na vítima ao vê-la conversando com um amigo. A mulher foi salva pela mãe e pela irmã, que também foram agredidas. Como não havia mais flagrante quando a polícia tomou conhecimento do fato, o delegado titular da DT, Leandro Acácio, solicitou naquela oportunidade a prisão preventiva.

O auto de prisão em flagrante, relacionado ao descumprimento da medida protetiva, foi comunicado ao Poder Judiciário.

