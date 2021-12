Homem é assassinado a facadas dentro de casa em Camaçari

Um homem foi morto a golpes de faca na madrugada desta quarta-feira, 14, na rua Otávio mangabeira, bairro de Burissatuba, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 12º BPM foram acionadas pelo Centro Integrado de Informação (Cicom) com a denúncia de que havia o corpo de um homem no interior de uma residência.

Ainda conforme a PM, no local, a guarnição constatou a veracidade do fato, isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc), para perícia e remoção do corpo.

A autoria e a motivação são desconhecidas. A 4° Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari) investigará o caso.

