Homem com tornozoleira eletrônica é capturado pela Rondesp RMS

Equipes das Rondas Especiais (Rondesp) RMS apreenderam cerca de 1.600 porções de drogas, na segunda-feira, 21, no intervalo de duas horas, nas cidades de Simões Filho e Candeias. Três indivíduos - um deles utilizando tornozeleira eletrônica - foram conduzidos para as Delegacias Territoriais (DTs) dos respectivos municípios.

Em Candeias, por volta das 16h, as guarnições realizavam patrulhamento no bairro de Ouro Negro, quando abordaram um homem. Com ele encontraram 41 trouxas de maconha, 139 porções de cocaína, duas balanças, munições e R$ 315. A ocorrência foi registrada na 20ª DT.

Também durante ronda, desta vez às 17h30, no município de Simões Filho, outras guarnições da unidade notaram a tentativa de fuga de um homem, no bairro de Pintanguinhas. As equipes fizeram o acompanhamento e com ele encontraram uma pistola calibre 380, carregadores, munições e uma quantidade de drogas.

Após questionamentos dos policiais, o indivíduo indicou o local onde guardava entorpecentes e para quem repassaria o valor arrecadado com as vendas do tráfico. No local os PMs capturaram o comparsa – que usava tornozeleira eletrônica – e estava em um veículo modelo Voyage, placa NZN 7137.

Nesta ação foram encontrados 1.143 pinos de cocaína, três barras de maconha, R$ 1.437, uma máquina de cartão, quatro aparelhos celulares, um caderno com anotações do tráfico e um veículo. A dupla, assim como os materiais, acabaram conduzidos para a 22ª DT.

