História de Jesus e o desdobramento dos seus ensinamentos são temáticas de montagem teatral

A história de Jesus de Nazaré e o desdobramento dos seus ensinamentos na atualidade são a temática da montagem teatral “Cristo na rua”, que será apresentada dentro da programação da Semana da Paz em Itaparica. Em sua terceira edição, sob a direção e concepção de Yulo Cezzara, a peça que já foi inserida no calendário cultural de Itaparica, será encenada pela Companhia de Teatro de Itaparica (CIT), nos dias 19 e 20 de abril, às 20h, na Fonte da Bica. A entrada é gratuita.

A proposta da montagem, conforme o diretor Yulo, é reforçar a celebração do amor, da fraternidade, da fé e da irmandade, a partir da conexão do público com a sua fé, através de um grande ato ecumênico, por meio da figura e da trajetória de Jesus Cristo. “A encenação reforça a miscigenação do nosso povo e três atores se revezarão na interpretação de Jesus Cristo: um índio, um negro e um branco. Além de garantir os aspectos étnicos, o espetáculo transmite a mensagem de amor ao próximo, ensinamento principal da pregação de Jesus”.

Ainda conforme o diretor teatral, a montagem afirma a autoestima da comunidade ao trabalhar com atores locais, credenciando-os para o desempenho de atividades artísticas. No elenco, destaque para a participação de atores convidados, como Marcelo Praddo, Cristiane Pinho, Alexandre Schumacher e Widoto Áquila. “Isto possibilitaao ator local mais um aprendizado através do intercâmbio cultural e da troca de informações com atores mais experientes”.

“Cristo na rua” tem realização da Prefeitura Municipal de Itaparica, através da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura e Turismo, e apoio Secretaria de Turismo do Estado da Bahia SETUR).

