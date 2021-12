Hemóvel será instalado no centro de Lauro de Freitas nesta terça-feira

A coleta de sangue itinerante dessa semana da campanha “Presenteie com vida, doe sangue”, promovida pela Fundação Hemoba, será no Conselho Municipal de Saúde de Lauro de Freitas. O ônibus de coleta será instalado a partir desta terça-feira, 29, e ficará até quarta-feira, 30, das 8h às 17h, na entrada do conselho, localizado no centro da cidade, Rua Maria Izabel dos Santos, n° 135 – Centro, em frente ao bandejão, ao lado do PA de santo amaro de Ipitanga.

Nos hemóveis, os atendimentos estão sendo realizados de forma espontânea, sem necessidade de agendamento, mas cumprindo os protocolos sanitários de distanciamento social e atendimento por ordem de chegada. Além disso, é permitida apenas a entrada de dois doadores por vez nos ônibus, os espaços comuns estão sendo higienizados constantemente e é obrigatório o uso de máscara de proteção.

Parada fixa

Durante a campanha, a coleta itinerante também vai acontecer no Salvador Norte Shopping e no Salvador Shopping, com atendimento de segunda a sábado das 11h às 19h. No dia 31, as unidades funcionarão em esquema especial, das 9h às 14h, e fecharão no dia 1º.

Árvore da vida

No hemocentro coordenador, na Vasco da Gama, em Salvador, foi instalada uma árvore de natal interativa, onde os doadores poderão pendurar sua gotinha de solidariedade e assinar o próprio nome no enfeite decorativo.

Os atendimentos na sede da instituição seguirão de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18h30, e aos sábados das 7h30 às 12h30. Na unidade do Hospital do Subúrbio, o funcionamento também será nos horários habituais de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30. No dia 31 o atendimento acontecerá das 7h30 às 12h30.

No Hospital Santo Antônio/Obras Sociais Irmã Dulce, no Largo de Roma, o funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. No dia 31 a unidade de coleta estará fechada.

No interior

Todas as 21 unidades funcionarão em seus horários habituais, disponíveis no site da Hemoba, e abrirão no 31 de dezembro normalmente. Com exceção das unidades de Itaberaba e Seabra, que fecharão na data festiva.

Sobre a doação

Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, sem sintomas virais, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado e ter entre 16 e 69 anos incompletos. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal, e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

