Hemóvel chega à localidade de Imbassaí

Entre os dias 10 e 13 de abril, a localidade de Imbassaí, no Litoral de Mata de São João, vai receber o Hemóvel, veículo utilizado pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (HEMOBA), para a coleta externa de sangue e cadastro de medula óssea. A ação vai fazer parte do calendário de atividades do aniversário da cidade. O equipamento ficará estacionado nos quatro dias na Praça do Esporte, em frente ao Instituto Imbassaí.

Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde; pesar 50 quilos ou mais; e ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal. É preciso que o doador esteja bem alimentado, tendo, preferencialmente, ingerido alimentos sem gordura e portar um documento oficial com foto (RG, Carteira de Trabalho, Carteira de Motorista ou Carteira de Reservista) em bom estado de conservação.

