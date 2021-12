Hemóveis atendem em Salvador e Simões Filho até sexta-feira

Até a próxima sexta-feira (2), as unidades móveis de coleta (Hemóveis) da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia realiza campanha de coleta externa em Salvador em Simões Filho, na Região Metropolitana. Em Salvador, o atendimento acontece na entrada principal do Salvador Shopping, nesta terça (27) e quarta-feira (28); e no Complexo do Hospital das Clínicas (Hupes), no Canela, quinta (1) e sexta-feira (2). Em Simões Filho, a unidade permanece terça (27) a sexta-feira (2), na Praça da Bíblia. O horário de funcionamento é das 8 h às 17 h.

A campanha tem por objetivo aproximar os candidatos à doação através do Hemóvel, além de aumentar o número de bolsas de sangue coletadas e sensibilizar a população sobre a importância das doações regulares. Os interessados em se candidatar como doadores de medula óssea também poderão aproveitar a presença do ônibus para fazer o cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME).

Doação de sangue

Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos, estar bem alimentado, tendo, preferencialmente, ingerido alimentos sem gordura. O doador precisa ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal) e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional. Os candidatos à doação de sangue que tenham sido vacinados recentemente contra a Febre Amarela ficam inaptos por quatro semanas, a contar da data da vacinação.

Mais informações podem ser acessadas através do site do Hemoba , ou das páginas oficiais da Fundação no Facebook e no Instagram .

