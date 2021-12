HEMOBA realiza campanha em Imbassaí

A Campanha da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia – HEMOBA mobilizou a população de Imbassaí, conseguindo 122 candidatos à doação voluntária de sangue, totalizando 71 bolsas de sangue efetivamente coletadas, além de 49 cadastros de medula óssea, durante os quatro dias de atuação da instituição na localidade. A coleta de sangue e o cadastro de medula óssea foram realizados no Hemóvel, unidade móvel do HEMOBA. A ação fez parte da programação de aniversário do município de Mata de São João.

adblock ativo