Guarda Mirim retorna à escola de Mata de São João

Em visita à Escola Municipal Elias José, em Mata de São João, integrantes da Guarda Municipal anunciaram o retorno da Guarda Mirim. O projeto visa conscientizar estudantes da rede pública sobre a importância da ética, da disciplina e do respeito ao próximo. Inicialmente, a ação atenderá a 55 alunos de duas turmas do 5º ano da unidade escolar e eles serão multiplicadores dos valores aprendidos em sala de aula.

A perspectiva da Prefeitura de Mata de São João é de formar outras turmas para 2020, nas escolas da sede e do litoral. Os encontros acontecerão às quartas-feiras, na Biblioteca Municipal, e às segundas, na própria escola. O subcomandante da GM, Cláudio Cunha, ressaltou que as crianças só poderão participar mediante a autorização dos responsáveis, através de um documento assinado por eles.

No encontro, o instrutor de defesa pessoal Ricardo Galvão compartilhou com os pais seu sentimento em relação à iniciativa e falou das experiências que viveu como professor. “Eu acredito muito nesse projeto e estou à disposição de vocês. Temos a responsabilidade de promover a esperança para essas crianças e contribuir para que possam ser pessoas melhores”, disse o instrutor, completando que presenteará o aluno mais disciplinado e comprometido com o projeto com duas diárias (para a criança e um responsável) no Hotel Tivoli Resort, em Praia do Forte.

O guarda e psicopedagogo Cléfersson Araújo, por sua vez, alertou os pais quanto à necessidade de formar um elo entre família e a escola para a construção do caráter dos alunos no andamento do projeto. “A marginalidade é algo crescente no nosso país. Então, mesmo atarefados com os nossos trabalhos, precisamos saber qual a causa da indisciplina dos nossos filhos e atuar nesse ponto, pois a escola e a família precisam caminhar juntas”, considera.

