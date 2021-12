Guarajuba recebe 72 banhistas do Para Praia

A sétima edição do projeto Para Praia foi encerrada nesse final de semana, na Praia de Guarajuba, na orla de Camaçari. No sábado e no domingo, o banho de mar adaptado recebeu 72 pessoas, mantendo a tradição de se despedir do verão no Litoral Norte, como já aconteceu nas praias de Itacimirim e Arembepe. Em Guarajuba, o Para Praia teve o patrocínio da Braskem e do Salvador Shopping, além do apoio da Prefeitura de Camaçari.

Com a produção da Outros 500 Marketing e Nossa Agência Marketing, o projeto contou, em Guarajuba, com a mesma infraestrutura da base do projeto no bairro de Ondina, em Salvador, onde 520 banhistas foram contemplados nesta temporada. Detentora do selo internacional Bandeira Azul, a praia recebeu adaptações para o banho de mar para deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida, como cadeiras anfíbias, objetos flutuantes e assistência de voluntários, além de banheiros especiais e tendas.

A novidade da temporada foi a seleção prévia dos voluntários, que dão todo tipo de assistência ao banho e recreação aos participantes. Para esta edição, foram realizados seis dias de treinamentos, selecionando 203 pessoas entre 620 inscritos. A maioria é estudante de Fisioterapia, Enfermagem,Medicina e Biomedicina da Escola Bahiana de Medicina, além de alunos de outras instituições superior de ensino. Todos receberam orientações e foram treinados na transferência do deficiente físico para as cadeiras anfíbias e sobre segurança e assistência em todos os tipos de banhos.

Os organizadores do Para Praia afirmam que, com o encerramento de suas atividades, "o projeto baiano se consolida como a maior promoção de lazer para deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida no verão do Norte e Nordeste". Em Ondina, o Para Praia registrou um aumento de 20% em relação à edição anterior, uma média de 70 banhistas por dia, chegando a receber 112 usuários em um só dia. Em sete anos, o projeto já recebeu mais de 2.500 banhistas em Salvador, onde conta com a promoção da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SECIS).

