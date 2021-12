Grupos de forró agitam Praia do Forte e Mata de São João

O Trio Imbassaê leva a mistura do forró pé de serra e universitário para o Coreto da Praia do Forte, neste sábado (8), às 21h. Já no domingo (9), o grupo Fino Xote agita o Parque da Cidade, às 19h. As apresentações fazem parte do projeto “Está chegando o nosso São João”, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata de São João, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (SECULT). O secretário municipal de Cultura e Turismo, Ricardo Matense, destaca que, além de entreter os moradores da sede e do Litoral, a iniciativa tem o objetivo de promover os festejos juninos, fomentar o turismo e dar oportunidade aos artistas da terra. Os shows têm entrada gratuita.

