Grupo J.Macêdo investe R$ 220 milhões em modernização de fábrica no CIA

A J.Macêdo, uma das maiores fabricantes de alimentos do país, inaugurou um complexo industrial com nova fábrica de massas e modernização da fábrica de biscoitos e centro de distribuição, em Simões Filho, nesta terça-feira (8). Foram investidos R$ 220 milhões, o que resultará no aumento da capacidade de produção que salta para 10,5 mil toneladas/mês no parque fabril.

"Precisamos industrializar a Bahia, incentivando o empresariado para que ousem, para fazermos o estado crescer. A J.Macêdo é uma motivação e inspiração para todos nós, pois gera emprego. Iremos também revitalizar o Centro Industrial de Aratu (CIA), trabalhando em conjunto com os municípios de Simões Filho e Candeias, para dinamizar ainda mais a atividade industrial, ocupando todos os terrenos com empresas operando", afirma o vice-governador João Leão, secretário de Desenvolvimento Econômico.

O complexo industrial ganhou modernas linhas italianas de alta produtividade, igualando-se em qualidade, desempenho e eficiência aos melhores produtores de massas e biscoitos do mundo, com capacidade média por linha de 4 mil quilos/hora. A empresa, que está celebrando 80 anos é detentora de marcas como Dona Benta, Sol, Petybon, Brandini e Águia, entre outras.

"Com esse polo de massa e biscoito, que inauguramos, iremos ampliar nossos negócios. Além disso, a Bahia é o estado que recebe um grande volume de investimentos do grupo e, com certeza, a Bahia vai continuar sendo muito relevante para a J.Macêdo", diz Amarilio Macêdo, presidente do Conselho Administrativo do Grupo.

Energia

A fábrica de biscoitos, que ampliou em 100% sua capacidade produtiva, ganhou um sistema economizador de energia térmica, que permite um consumo de gás 30% inferior aos fornos convencionais. Já a nova unidade de massas, tem capacidade instalada de 82,5 mil toneladas/ano, 120% maior que a anterior.

