Grupo chinês deverá investir R$ 400 mi na construção de termoelétricas em Camaçari

Recursos de R$ 400 milhões, oriundos do grupo chinês Jiangsu Communication Clean Energy Technology (CCETC), poderão ser investidos para a construção de duas termoelétricas na Bahia: Camaçari Muricy II e Pecém Energia, de 143 megawatts cada. Os dois projetos, que já têm protocolo assinado com o Governo do Estado, visam garantir a estabilidade do sistema industrial baiano e gerar empregos.

Além disso, destaca o superintendente de Atração e Desenvolvimento de Negócios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Paulo Guimarães, as instalações no Polo Industrial de Camaçari darão maior segurança ao sistema regional e nacional de energia já que as energias térmicas e hidráulicas são consideradas energias firmes, podendo ser acionadas ou não, na medida da necessidade do sistema.

“A implantação das termelétricas aumenta a possibilidade da expansão da geração de energias renováveis, que são consideradas intermitentes, ou seja, que dependem do sol e do vento para gerar energia solar e eólica. Em uma eventualidade de redução de energia dessas duas fontes, é possível acionar a energia térmica que dá robustez ao sistema”, pontua Paulo Guimarães.

A Bahia - que já é líder na geração de energia solar - deverá alcançar a mesma liderança em eólica, a partir de 2019, conforme os especialistas. De acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), são 237 projetos eólicos, em um investimento de mais de R$ 20 bilhões. Destes, 185 são fruto da comercialização em leilões (mercado regulado), dos quais 94 estão em operação (2.429 MW), 58 em construção (1.325 MW) e 33 (749 MW) terão a construção finalizada até 2023.

No mercado livre, são 52 projetos dos quais oito em operação (96 kW), 22 estão em construção (451 MW) e 22 (400 MW) com construção prevista de acordo com os contratos bilaterais. A média é de 15 empregos gerados por MW, em toda a cadeia produtiva, o equivalente a 37 mil postos de trabalho nos 102 empreendimentos em operação. A estimativa é que mais 42 mil novos empregos sejam gerados com a construção dos 150 projetos.

