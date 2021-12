Grade de atrações do Arraiá do Poeta 2019 é divulgada

Flávio José, Falamansa, Cacau com Leite, Estakazero, Parangolé e Adelmário Coelho são algumas das atrações confirmadas do Arraiá do Poeta 2019, no município de Castro Alves. A festa junina, que acontece entre os dias 22 e 25 de junho, contará também com a animação das bandas Oliveira, Catuaba com Amendoim, Lambasaia e Rode Torres e da cantora Jeanne Lima.

A Praça da Liberdade ainda vai receber no palco principal bandas e atrações da região, como Trem de Xote, Caliane Canto, Amor em Pedaços, Lucas Matos e Michel Moraes. Os forrozeiros terão ainda acesso a casa de taipa, barracas de comidas típicas e feirinha de economia solidária, com venda de produtos. As tardes vão contar com bloco junino para crianças, o Arrastapezinho e o desfile de homens travestidos de mulheres, no Bloco das Virgens.

O prefeito Thiancle Araújo falou sobre a diversidade e tradição da festa junina de castro Alves. “O forró é o protagonista. Nosso São João segue a tradição, mas se reinventa para ser sempre uma festa animada, que celebra a alegria e os costumes do nosso povo”, afirmou. Como a cidade faz aniversário no dia 26 de junho, a comemoração terá início na madrugada do último dia do arriá, no ritmo de lambada e pagode.

A secretária de cultura, Nilza Araújo, revela que o objetivo da organização do evento é atender as expectativas da população. “Montamos a grade de forma diversificada, depois de ouvir a população. O Arraiá do Poeta é democrático e em mais um ano vamos fazer um grande evento”.

