Governo estadual entrega estádio reformado em Amélia Rodrigues

Com um investimento de mais de R$ 480 mil na recuperação do gramado do Estádio Municipal Mário do Nascimento Souza, no município de Amélia Rodrigues, o governador Rui Costa entregou, nesta quarta-feira (14), parte da reforma do equipamento esportiva. A obra foi obra executada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), que é vinculada à Secretaria do Trabalho e Esporte do Estado (SETRE), em parceria com a prefeitura.

No estádio também foram instalados três bancos de reserva e uma estrutura de vestiário. Para a manutenção do gramado foi instalado um poço e sistema de irrigação. "Nós temos aplicado muitos recursos e acreditado no esporte como ferramenta importante para o desenvolvimento da infância e da adolescência. Neste equipamento, vamos completar a reforma construindo uma nova arquibancada, além de renovar a iluminação", disse Rui Costa.

Também em Amélia Rodrigues, o governador inspecionou algumas áreas para construir uma nova escola. "Pretendemos construir uma unidade escolar no município, como já temos construído em outras cidades, com infraestrutura completa, que inclui laboratórios, biblioteca, quadra coberta, campo society, entre outros. O objetivo é melhorar a educação em toda a Bahia", disse Rui Costa, na companhia do titular da SETRE, Davidson Magalhães, do secretário da Educação, Jerônimo Rodrigues, e do diretor da SUDESB, Vicente Neto.

Durante a agenda em Amélia Rodrigues, o governador participou de entregas da administração municipal que incluíram as inaugurações da pavimentação do bairro do Areal, do novo Ginásio de Esportes da cidade e a reforma do Hospital Municipal Pedro Américo Brito. Rui também entregou a reforma do Centro Educacional Dr. Aloysio de Castro, que agora passa a contar com modelo de ensino dos Colégios da Polícia Militar. A agenda na cidade foi encerrada com visita ao Colégio Estadual Maria Teófila.

Fotos: Paula Fróes/GOVBA

adblock ativo