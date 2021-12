Governo do Estado investe no polo de cosméticos

A Bahia é o maior mercado consumidor do Nordeste e o quarto maior produtor do Brasil no seguimento de cosméticos, sendo responsável por 30% do consumo nacional. É dentro desta perspectiva que o Governo do Estado pretende continuar investindo no setor, de acordo com o vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, João Leão. “Nós temos os incentivos fiscais, podemos ajudar na aquisição do terreno, no financiamento, na elaboração e na execução do projeto. Temos a Desenbahia e parceiros como o SEBRAE e o Banco do Nordeste. A perfumaria é um dos nossos melhores segmentos", considera Leão, citando o Boticário como exemplo de empreendimento que começou pequeno e hoje é líder em perfumaria e maquiagem no Brasil, além de estar presente em 15 países.

A parceria entre o Grupo Boticário e o Governo do Estado, afirma Leão, fortaleceu o polo de cosmético do Estado. A empresa implantou uma fábrica e um centro de distribuição, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), com um investimento de R$ 700 milhões. A presença do Boticário em solo baiano garante 850 empregos diretos nesses dois espaços, além de outros 1,5 mil nas mais de 300 lojas espalhadas pelo Estado.

O gerente industrial do grupo, Leandro Balena, afirma que, em 2018, o Boticário aumentou a receita em 7%, com uma receita líquida de R$ 13,2 bilhões, e inaugurou 62 novas lojas. "Este foi um fator decisivo. Quando a gente fala da Bahia, nós falamos do Governo do Estado, da FIEB, do IEL, do CIMATEC. O mercado contribuiu para o nosso crescimento. Então, a decisão tomada, anos atrás, de estarmos na Bahia, foi acertada", comemora. Agora, ressalta Balena, o Boticário está dobrando a capacidade de fabricação de produtos de cuidados pessoais no estado e aumentando em 50% a capacidade de envase desses produtos na Bahia. “Muito em breve, vamos também aumentar o nosso centro de distribuição”.

