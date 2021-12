Google Cloud OnBoard acontece nesta sexta na Arena Fonte Nova, em Salvador

Com uma combinação de palestras e demonstrações práticas, profissionais de TI e de operações, engenheiros de sistemas e de diferentes áreas de negócios terão a oportunidade de aprender como começar a usar as tecnologias e soluções de nuvem do Google. Nesta sexta-feira(4), na Arena Fonte Nova, ocorre o Google Cloud OnBoard Salvador 2018, evento gratuito de capacitação e treinamento conduzido pelos melhores especialistas do Google.

O evento oferece uma introdução técnica aos fundamentos do Google Cloud Platform (GCP), além de permitir que os profissionais presentes façam networking e recebam certificado de participação no curso. Com a área de Tecnologia da Informação crescendo no Brasil e com o aumento da demanda por profissionais de TI qualificados para suprir as necessidades do setor, fica claro a importância de qualificações como essa.

O mercado de TI é altamente competitivo e focado em inovação e mudança, o que requer atualização constante dos profissionais para lidar com os desafios do mercado. Indo contra a crise, o setor teve crescimento de 2,6% em 2016 e ainda falta mão de obra para suprir a demanda crescente de serviços. Segundo dados da Associação para a Promoção de Excelência do Software Brasileiro (Softex), o Brasil pode chegar em 2020 com um deficit de até 408 mil profissionais de TI.

Na Fanese – Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe , que oferece diversos cursos de Tecnologia da Informação, o número de alunos matriculados cresceu 40% no último ano. O coordenador do curso de TI da instituição, Diego Rodrigues, afirma que a área é atualmente a que menos tem tido dificuldade de colocação no mercado. “Essa é área do futuro, é nítido perceber que existe uma demanda para o profissional de TI”, disse o coordenador.

“Esse é um campo de atuação caracterizado pela mudança, não é algo estático. Com 5 anos tudo pode mudar na profissão e se o profissional não procurar se especializar e conhecer cada vez mais sobre as novidades que fazem parte da área, vai acabar ficando para trás dentro do mercado”, explica Diego. O coordenador também explicou que Tecnologia da Informação é uma graduação muito generalista e que a especialização serve como um norte para o profissional.

Dados da organização Code.org prevê que sejam abertas no mundo todo, 1,4 milhão de vagas, mas apenas 400 mil delas serão preenchidas. E não é à toa que multiplicam-se os cursos de graduação e especialização na área e que as pessoas se encontram dispostas a dar uma guinada na carreira. Com toda essa revolução, a experiência do profissional ainda é importante, ela basta?

A experiência profissional continua sendo extremamente importante. Mas, isoladamente, não é mais suficiente. Agora, o profissional precisa se capacitar para ampliar sua visão tanto para dentro como para fora da empresa. O mercado de trabalho mudou e ele se impõe ao exigir um novo perfil de profissional – aquele que está em constante mutação.

Mesmo com anos de carreira, é preciso que o profissional de TI estenda sua visão para um cenário externo competitivo e em constante mudança, considerando as ações da concorrência, conhecendo novas tecnologias e reconhecendo o impacto das suas ações no meio ambiente e na vida das pessoas.

Este novo mercado exige, além da experiência profissional, uma boa capacitação e aperfeiçoamento técnico.

Conheça um pouco mais sobre o mercado de trabalho de TI

Quer aprender a programar? Confira ferramentas gratuitas na internet para aprender programação:

Hour of code - A plataforma é bastante didática e tem tutorias de todos os tipos, em inglês e português.

Khan Academy – É uma plataforma para iniciantes e com tutoriais disponíveis em português. Seu material pode ser usado por todas as idades.

CC50 – É uma versão não-oficial e em português do curso de introdução à Ciência da Computação oferecido pela Universidade de Harvard.

Code Academy – A plataforma ensina diversas linguagens de programação e é totalmente gratuita. Está disponível em português.

