Funcionários da Ford de Camaçari participa de ações voluntárias para ajudar instituição

Os colaboradores da Ford de Camaçari participaram de ações voluntárias com o intuito de ajudar a Vivo Feliz – Apoio ao Combate ao Câncer Infantil (ACCI), instituição localizada em Simões Filho. Na organização não-governamental foram realizadas reformas na recepção, na brinquedoteca, na despensa e no parquinho, além de revisão das instalações elétricas e pintura de ambientes. Também foram promovidas ações de saúde bucal com os dentistas do Odontomóvel - uma clínica odontológica móvel, gratuita e totalmente equipada com foco no atendimento a crianças e adolescentes de 2 a 15 anos de escolas públicas, priorizando as áreas com serviços odontológicos insuficientes.

De acordo com dados da empresa de veículos, o Corpo de Voluntários da Ford ofereceu, em todo o mundo, 36.488 oportunidades de voluntariado em mais de 1.700 projetos de serviços comunitários, ao longo de 2017. Em relação ao ano anterior, constatou-se um aumento de mais de três mil participantes e mais de 200 ações em relação. Entre as atividades realizadas pelos empregados estão a construção de casas, a reforma de abrigos e escolas, além da alimentação de pessoas com fome em 40 países. No Brasil, cerca de 1.600 empregados das unidades de Camaçari (BA), São Bernardo do Campo, Taubaté e Tatuí (SP) e de Horizonte (CE) participaram de ações voluntárias.

