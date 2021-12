Fórum econômico discute expansão do turismo na Bahia

Durante o IV Fórum Bahia Econômica, realizado nesta segunda-feira (20), na sede da Fecomércio, em Salvador, o secretário estadual do Turismo, José Alves, falou sobre a perspectiva de crescimento do fluxo turístico na próxima temporada de verão e ao longo de 2018. Segundo o gestor, vários fatores contribuem para a expansão da atividade turística no Estado, entre os quais a ampliação da infraestrutura; a oferta crescente de melhores serviços em 13 zonas turísticas; a redução do ICMS com a atração de novos voos e a promoção dos destinos baianos, que se somam às suas belezas naturais. “Na próxima temporada, a Bahia receberá cerca de 5,6 milhões de turistas brasileiros e estrangeiros”, afirmou.

Com o tema “A Bahia e Salvador na retomada do crescimento econômico”, o secretário ressaltou o reconhecimento da força do turismo na Bahia pela imprensa nacional e internacional. “Pesquisa do Instituto DataFolha, publicada na edição especial da revista Viaja São Paulo de 27 de agosto, mostrou que o nosso Estado ultrapassou o Rio de Janeiro e assumiu a liderança na preferência dos paulistas para viajar”. Divulgado em outubro, o levantamento classificou como imperdíveis para 2018 as viagens à Chapada Diamantina, Morro de São Paulo, Boipeba, Praia do Forte, Abrolhos, Porto Seguro, Caraíva e Salvador, únicos destinos brasileiros mencionados no guia internacional. “A tendência do turismo baiano é crescer e devemos todos estar preparados para bem receber os visitantes”, concluiu.

