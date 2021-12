Fórum de educação musical acontece em Santo Amaro

Com o tema “Educação musical, democracia e práticas emancipatórias: perspectivas e abordagens”, o Fórum Latino-americano de Educação Musical (FLADEM) acontece nesta quarta-feira (10), das 13h às 17h, no Museu do Recolhimento dos Humildes, instalado no Convento de Nossa Senhora da Conceição dos Humildes, no município de Santo Amaro. A atividade faz parte da II Jornada Estadual FlADEM Brasil e conta com a parceria dos cursos de Licenciatura Interdisciplinar em Artes e Licenciatura em Música Popular Brasileira da Universidade Federal do Recôncavo (UFRB). O evento é aberto ao público em geral.

O representante estadual do FLADEM Brasil na Bahia, Luan Sodré, explica que o fórum procura investigar e propor práticas e políticas de educação musical centrada nas lógicas próprias dos países da América Latina, descentralizando uma educação musical feita unicamente de forma eurocêntrica. O evento, portanto, acontece em diversos Estados do Brasil com o objetivo principal de divulgar, em nível nacional, o que orienta o trabalho, bem como discutir sobre seus princípios e vivências nas diversas realidades locais de cada Estado. “Por este motivo, cada Estado tem a sua programação local, procurando fazer um debate entre os princípios de ação do FLADEM, que serão discutidos em diálogo a partir da referida temática”.

adblock ativo