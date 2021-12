Fórum Cacau Bahia 2035 será realizado em Salvador

Com o objetivo de agregar todos os agentes da cadeia produtiva do cacau para promover o desenvolvimento econômico sustentável e competitivo, o Fórum Cacau Bahia 2035 se reúne na terça-feira (21), das 8h30 às 17h, no Hotel De Ville, em Salvador. Durante o encontro, serão validados o Sistema e Arranjo Produtivo Local (APL) do Cacau e Chocolate; uma portaria para beneficiar produtores do cacau cabruca, um plano de trabalho e a Rota do Cacau. Além disso, o evento contará com uma loja de degustação com 40 marcas de chocolate e serão realizadas diversas palestras sobre o panorama do cacau no Brasil e no mundo, com representantes dos governos estadual e federal, de institutos de pesquisa e da indústria.

O Fórum Cacau Bahia 2035 acontece em um momento em que o cacau da Bahia vive um novo ciclo na sua história. Do plantio cuidadoso para a preservação da Mata Atlântica à produção industrial em larga escala, passando por pequenos agricultores familiares e a diversificação de produtos.

