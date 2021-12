Forró do Bosque é inserido no calendário oficial junino de Cruz das Almas

Lei municipal, publicada no Diário Oficial de 14/5, inclui o Forró do Bosque no calendário junino de Cruz das Almas. Desse modo, o evento passa a ser reconhecido como tradição oficial das festas juninas do município, através no Projeto de Lei nº71/2017, de autoria do vereador Paulo Morais, sancionado pelo atual gestor da cidade, Orlando Peixoto Pereira Filho. O Forró do Bosque, que é realizado tradicionalmente na Villa Vip, acontece no dia 23 de junho, com shows de Maiara e Maraisa, Mano Walter, Harmonia do Samba, Saia Rodada e Devinho Novaes.

O Forró do Bosque, que este ano completa 16 anos, oferece dos espaços: a área VIP, com todo serviço de bebidas (cerveja Itaipava, água e refrigerante), e o Camarote All Inclusive, com serviço de bebidas premium (cerveja Itaipava, água, refrigerante, whisky e vodka) e buffet. Além disso, um palco em 180º vai animar o público nos intervalos dos shows, com apresentações de bandas regionais.

