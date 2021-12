Fornecimento de água será interrompido em localidades de Camaçari na quarta-feira, 16

O abastecimento de água será interrompido em seis localidades de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, a partir das 8h desta quarta-feira, 16. Segundo informações da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa), a interrupção ocorre para possibilitar a realização de intervenções relacionadas à obra de ampliação do sistema de abastecimento de água (SAA) de Machadinho Sul.

Serão afetadas as localidades de Areias, Jauá, Vilas de Abrantes, Machadinho, Cajazeiras de Abrantes e Catu de Abrantes. A previsão é que os serviços sejam concluídos às 17h, quando o abastecimento começará a ser retomado gradativamente nas áreas afetadas, com estimativa de regularização plena em até 48h a partir do término do trabalho.

Conforme a Embasa, a obra de ampliação do SAA de Machadinho Sul visa melhorar a oferta de água e aumentar a capacidade de tratamento, reservação e distribuição do sistema, beneficiando mais de 93 mil pessoas.

