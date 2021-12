Fornecimento de água será interrompido em 11 áreas de Camaçari na terça-feira

Devido à manutenção em um poço, o fornecimento de água será interrompido em parte da localidade de Parafuso, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na próxima terça-feira, 20. A suspensão, que começa a partir das 8 horas, deve ir até as 20h do mesmo dia, prazo de conclusão do serviço.

Segundo informações da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa), as áreas afetadas são: rua da Areia, rua da Mangueira, rua Santo Antônio, rua e travessas da Bela Vista, rua e travessas da Comunitária, rua da Santa Rita, rua e travessas da Linha, rua da Caixa D'água, rua da Capela, rua Marechal Floriano e rua São José.

A empresa disse que, durante a suspensão do abastecimento, carros-pipa podem ser solicitados por meio do call center 0800 0555 195, com prioridade para postos de saúde.

