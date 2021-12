Foragido da Justiça suspeito de assassinatos é preso em Camaçari

Um homem foi preso neste sábado, 3, na frente de uma casa no bairro de Lama Preta, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele é foragido da Justiça e é suspeito de participar de pelo menos quatro assassinatos em 2020.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as mortes teriam relação com o tráfico de drogas. Ainda conforme a SSP, com o suspeito, que não teve a identidade divulgada, foram encontrados rádios comunicadores.

Após depoimentos e exames, ele será encaminhado para o sistema prisional.

