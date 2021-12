Festival Infantil de Caretas abre Carnaval de Praia do Forte

O tradicional Festival Infantil de Caretas do Projeto Tamar, na Praia do Forte, abre o Carnaval no Litoral de Mata de São João, nesta sexta-feira, a partir das 16h. A partir das 23h, acontecem o desfile do bloco As Quengas e a apresentação do cantor Byrnne Show, no Coreto da Praça da Alegria. A folia no município contará com blocos, mini-trios, caretas, fanfarras e apresentações em palcos fixos, na Praia do Forte e em Imbassaí

A folia segue até a próxima terça-feira (25) e terá ainda, na Praia do Forte e em Imbassaí, apresentações de Bailinho de Quinta, de Ana Mametto, do MicroTrio, do K Banda, de Marcelo Santos, do Samba Butucada, de Edno Sá, entre outras atrações. Nos dois destinos turísticos terão também blocos, fanfarras, bailes particulares, caretas e bandinhas pelas ruas. Em Imbassaí, a festa começa no sábado, às 16h, com o bloco Bicho do Mato.

A principal atração do Carnaval da Praia do Forte são, sem dúvidas, as tradicionais caretas. São homens e crianças que usam máscaras tenebrosas, confeccionadas de papel machê por eles mesmos, com indumentárias compostas de folhas, chocalhos, lonas, botas, entre outras. Durante os festejos carnavalescos, dezenas delas se espalham por toda vila, levando alegria e cores pelas ruas do vilarejo.

Festival Infantil de Caretas – A folia na Praia do Forte começa com as crianças. O tão esperado desfile das caretas mirins terá largada às 16h de amanhã (21). É a meninada que começou a oficina de Caretas no Projeto Tamar, no início de janeiro, que terá a oportunidade de mostrar suas máscaras confeccionadas com papel machê, com a orientação do Seu Ulisses, maior mestre dessa arte na localidade.

As Quengas – Às 21h daesta sexta é a vez de um grupo de moradores e visitantes irem às ruas da Praia do Forte vestidos de mulheres. É um bloco também tradicional, de mais de 10dez anos, que reúne muita irreverência e diversão. No mesmo horário, a programação musical da Praça da Alegria tem início com o cantor Byrnne Show.

O Secretário de Cultura e Turismo de Mata de São João Ricardo Matense fala sobre a festa. “Trata-se de um momento de total integração entre os moradores nativos e os visitantes, em um ambiente onde adultos, crianças e idosos são protagonistas. O Carnaval do Litoral do município foi se moldando, naturalmente, para um público que busca praia, infraestrutura e diversão com tranquilidade.

