Festival do Poeta 2018 atrai mais de 35 mil pessoas em Castro Alves

O Festival do Poeta 2018, realizado no município de Castro Alves em comemoração ao aniversário do poeta Castro Alves, encerrou nesse final de semana contabilizando a participação de mais de 35 mil pessoas, entre moradores e turistas. O show Um só coração, que marcou a despedida da programação artística-cultural, contou com atrações renomadas, como Diogo Nogueira, Ed Motta, Toni Garrido, Carlinhos Brown, Luiz Caldas, Alinne Rosa, Mariene de Castro, Gerônimo e Targino Gondim. O evento foi promovido pela prefeitura de Castro Alves com o apoio da Bahiatursa e do Governo da Bahia.

O prefeito de Castro Alves, Thiancle Araújo, avalia o festival em homenagem ao poeta que dá nome à cidade. "Essa linda festa ocorreu porque contamos com o importante apoio de trabalhadores, parceiros, policiais, equipe de saúde, além do patrocínio das Secretarias estaduais de Cultura, Turismo e do Governo da Bahia. Além disso, contamos com a participação de professores e alunos da rede pública, que foi fundamental para a realização da I FLIPO (Feira Literária do Poeta )”, destacou. O gestou ressaltou, ainda, a XVIII Semana de Arte e Cultura, “que contou com ações multidisciplinares para promover literatura, manifestações culturais de raiz e estimular a arte”

adblock ativo