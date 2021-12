Festival do Licor de Cachoeira abre cadastro para produtores de outras cidades do Recôncavo Baiano

O Festival do Licor de Cachoeira lançou, este ano, uma chamada para os produtores de licor de todo o Estado e o cadastro está sendo feito através do site www.festivaldolicor.com, que traz as informações básicas de cada fabrico. O cadastramento é gratuito e já garante que o produtor integre a lista disponível no site.

O cadastramento é feito de forma on-line e gratuito e segue até o dia 30 de junho. Os novos fabricos são divulgados diariamente na página do festival do Instagram e do Facebook.

O produtor do evento, Márcio Soares, explica que o objetivo da iniciativa é mapear os fabricantes e assegurar-lhes visibilidade. “O projeto foi responsável por protocolar o pedido de reconhecimento do licor como Patrimônio Imaterial da Bahia. Então, esses dados fazem parte do processo de registro, além de que as pessoas buscam o site do festival como uma fonte de referência. Portango, é importante dispor de um mapeamento mais amplo", disse, ressaltando que o festival não atua como intermediador do fabricante.

A idealizadora Carine Araújo antecipa o que está sendo preparado para o Festival do Licor de 2022, quando se espera o retorno aos eventos presenciais: “A edição do próximo ano será apoteótica, envolvendo até dez cidades do Recôncavo Baiano, com uma passarela do licor instalada em cada uma delas e acesso e votação totalmente informatizadas, além de cursos em parceria com o Sebrae e uma premiação de R$ 5 mil”.

Em 2019, o Festival do Licor atraiu mais de cinco mil pessoas na Passarela do Licor, responsável por expor alguns dos produtores de licor de Cachoeira e promover a venda de mais de 100 mil litros de licor durante os 25 dias em que ficou instalada na cidade. Em 2020, por conta da pandemia o festival continuou a promover os produtores de licor, que disseram ter tido suas vendas incrementadas em até três vezes mais do que nos anos anteriores, ainda que estivessem proibidos de vender a bebida diretamente, para não promover aglomeração.

