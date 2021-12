Festival de Teatro está entre as novidades do 5º Encontro Estudantil da Rede Estadual

Uma das novidades do 5º Encontro Estudantil da Rede Estadual é o Festival Estudantil de Teatro (FESTE), envolvendo 54 estudantes que irão apresentar distintos gêneros teatrais (auto, comédia, drama, fantoche, ópera, revista, tragédia, tragicomédia) e, através da dramaturgia, expressar a pluralidade cultural das sociedades e a arte da dramaturgia, presente nas escolas estaduais. Os espetáculos cênicos acontecerão nesta quinta-feira (23), das 14h às 16h, no nível 6 da Arena Fonte Nova, em Salvador. Realizado pela Secretaria da Educação do Estado, o evento estudantil já começou na terça-feira (21) e prossegue até quinta-feira (23), com entrada gratuita.

Até à apresentação, os estudantes finalistas, vindos de várias partes da Bahia, participarão de oficinas de artes cênicas no Teatro Castro Alves, em Salvador. De acordo com um dos instrutores da oficina, o preparador vocal e professor de canto Marcelo Jardins, os estudantes estão preparando o corpo e a voz para agir em cena. “O nosso propósito é qualificar o trabalho deles e dar um suporte técnico, fazendo com que a gente interfira o mínimo na proposta dos alunos mas, que ao mesmo tempo, a gente consiga limpar coisas, qualificá-los e dar estrutura para que eles possam evoluir dentro do trabalho deles e, também, como artistas”, explica.

Sobre o FESTE

O projeto Festival Estudantil de Teatro (FESTE) é uma das experiências em políticas culturais com a juventude estudantil, desenvolvidas pela Secretaria da Educação do Estado para avivar o debate e incrementar as práticas artísticas e culturais nos campos da história, da arte, do patrimônio, da juventude e da democratização desses saberes, com vistas ao desenvolvimento das artes cênicas nos contextos escolares.

