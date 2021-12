Festejos juninos de Mata de São João começam neste fim de semana

Começam neste sábado (1) os festejos juninos no município de Mata de São João com forró na sede e em Praia do Forte. O cantor e compositor Carlito França se apresenta às 21h, no Coreto da Praia do Forte, enquanto o Grupo Forró do Mingau sobe ao palco do Parque da Cidade, na sede do município, no domingo (2), às 17h.

Com o tema “Está chegando o nosso São João”, projeto, que é uma iniciativa da prefeitura municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo, tem o objetivo aquecer ainda mais os festejos do São João, que é o evento mais importante do calendário festivo do município.

“A programação do São João foi ampliada pela Secretaria de Cultura e Turismo com o intuito de colocar toda cidade já no clima da grande festa que realizaremos”, explica o secretário de Cultura e Turismo, Ricardo Matense, destacando que, além de entreter os moradores da sede e do Litoral, o projeto busca fomentar o turismo e dar oportunidade aos artistas da terra.

Programação:

Coreto de Praia do Forte

1/6, às 21h – Carlito França

8/6, às 21h – Trio Imbassaê

5/6, às 21h – Júnior Black

Parque da Cidade

2/6, às 19h – Forró do Mingau

9/6, às 19h – Fino Xote

16/6, às 19h - Trakimagem do Forró

